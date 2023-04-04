При строительстве железной дороги в Иркутской области похищено более 34 млн рублей

Сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России совместно с УФСБ Иркутской области устанавливают обстоятельства хищения крупной суммы при строительстве железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что компания-подрядчик, выполнявшая работы по возведению инфраструктуры в Слюдянском районе, получив аванс, фактически работы не выполнила. Кроме этого, правоохранители отмечают, что исполнитель регулярно нарушал сроки договора, а в октябре 2022 года полностью прекратил исполнение взятых на себя обязательств.

По факту мошенничества следствием возбуждено уголовное дело. У исполнителя контракта проведены обыски, изъяты документы, компьютерная техника и флеш-накопители.

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Лолита Белова