«Нива» стала самым продаваемым внедорожником с пробегом на Кубани в первом квартале 2023 года

Самой востребованной моделью в сегменте подержанных автомобилей повышенной проходимости в Краснодарском крае по итогам I квартала 2023 года стала LADA 4x4 («Нива»), сообщает «Авито Авто». Ее доля составила 9,7% от всех продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в регионе. Средняя цена — 320 тыс. руб.

По информации «Авито Авто», продажи автомобилей с пробегом сегмента SUV (автомобили повышенной проходимости) на Кубани в январе—марте 2023 года выросли на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом в регионе увеличилась на 8,4% по сравнению с IV кварталом 2022-го и составила 1,3 млн руб.

Доля кроссоверов и внедорожников в период с января по март 2023 года составила 19,8% от всех продаж автомобилей с пробегом на Кубани. Лидером среди самых продаваемых марок кроссоверов и внедорожников в I квартале 2023 года в Краснодарском крае стал бренд ВАЗ (LADA). На его долю пришлось 11,2% продаж автомобилей сегмента SUV с пробегом в регионе. Самая популярная модель ВАЗ сегмента SUV по итогам трех месяцев текущего года — LADA 4x4 («Нива»), с долей продаж 9,7%.

В топ самых популярных на Кубани брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом также вошли Hyundai, Toyota, BMW и Nissan. Самые востребованные модели — Kia Sportage, Chevrolet Niva, Volkswagen Tiguan и BMW X5.

В целом по России доля продаж автомобилей с пробегом повышенной проходимости составила 23,9%. Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в стране за первые три месяца выросли на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя цена — 1,3 млн руб., приводит данные «Авито Авто».

«Доля кроссоверов и внедорожников стабильно остается высокой на российском рынке авто с пробегом и растет от квартала к кварталу. Автомобилисты ценят машины класса SUV за практичность и надежность как в городе, так и на бездорожье. В число регионов с высокой долей продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV вошли Москва и Московская область (на долю столичной агломерации пришлось 20,1% от общих продаж кроссоверов и внедорожников в России), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,9%), а также Краснодарский край (5,2%)»,— рассказали в «Авито Авто».

Андрей Пугачев

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