Заключено концессионное соглашение об открытии музея шоколада на эспланаде

Правительство Пермского края выпустило постановление о заключении концессионного соглашения по созданию в Перми музея шоколадного мастерства, сообщает РБК. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Концессионером выступит ООО «СладКон», соучредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская».

Для создания музея власти передадут партнеру на 20 лет один из «холмов» на эспланаде, площадью 311 кв. м. Планируется, что проект реализуют в 2023 году. Объем инвестиций составит 10 млн руб.

Концепция проекта предусматривает в музее наличие нескольких пространств. Одно из них будет предназначено для экспозиций, рассказывающих об истории Прикамья через историю сладостей. Хронологические рамки проекта будут охватывать период от Средневековья (сладких традиций финно-угорской кухни) до сегодняшних дней. Еще одна трансформируемая интерактивная зона рассчитана на проведение мастер-классов, лекций, встреч. В здании музея также расположится сувенирная лавка, в которой будет представлена продукция не только Пермской кондитерской фабрики, но и других существующих гастрономических «сладких» брендов региона.