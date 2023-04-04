В Уфе на полгода на реконструкцию закрылся сад имени Аксакова

В Уфе на реконструкцию закрылся сад имени Аксакова, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы планируется завершить в конце сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Уфы Фото: пресс-службы администрации Уфы

По проекту территорию парка поделят на функциональные зоны, предусмотрены историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, детская площадка. Металлическую композицию «Аленький цветочек» обновят, рядом с участком, где с конца 19 века находился Виденеевский летний театр (был снесен в 1991 году, несмотря на протесты горожан), устроят событийную площадку для проведения мероприятий. Исторический вид главного входа с улицы Пушкина будет сохранен, а с улицы Новомостовой устроят новую входную группу. Также планируется модернизировать наружное освещение, заменить дорожное покрытие, срубить старые деревья и высадить крупномеры. «Со времен детства Сергея Тимофеевича Аксакова, ориентировочно с 1834 года, в саду растет лиственница, являющаяся исторической ценностью. Она будет выделяться среди других архитектурной подсветкой и информационной табличкой», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, что администрация Уфы заключила контракты на благоустройство сада с уфимским ООО «Альбит» суммарно за 243,3 млн руб. Они будут профинансированы из бюджетов республики и города.

Влада Шипилова

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