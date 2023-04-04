В Ярославле ремонт проспекта Фрунзе оказался дороже Тутаевского шоссе

В Ярославле объявлены аукционы на поиск подрядных организаций, которые займутся ремонтом проспекта Фрунзе и Тутаевского шоссе. Конкурсная документация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Фрунзе

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Проспект Фрунзе

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Начальная цена контракта на ремонт проспекта Фрунзе составила 178,8 млн руб. За два года в мэрии хотят отремонтировать участок от Московского проспекта до улицы Колмогорова. Работы планируется начать 1 мая 2023 года, а завершить 20 мая 2024 года. Помимо асфальтировки на проспекте Фрунзе запланирован ремонт колодцев.

Ремонт участка Тутаевского шассе от улицы Елены Колесовой до выезда из города власти планируют начать гораздо позже, только с 1 августа 2023 года, но завершить одновременно с проспектом Фрунзе — к 20 мая 2024 года. Контракт для подрядчика также подготовлен двухлетний. А его сумма составила только 131 млн руб.

До 18 апреля мэрия ведет прием заявок от потенциальных подрядчиков, победители двух конкурсов будут названы 21 апреля.

Андрей Иванов