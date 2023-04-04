Мэрия не будет оплачивать выступление на Дне города певицы Zivert

Выступление на Дне города певицы Zivert оплатят за счет спонсора, бюджетные деньги тратиться не будут. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на администрацию Перми. «Позже назовем спонсоров, которые вложились в подготовку 300-летия Перми»,— уточнили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Российская поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert, станет хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году. Ее гонорар, по данным СМИ, составит 3,5 млн руб.

В праздники запланировано также выступление певицы Татьяны Овсиенко, DJ Smash, исполнителя Вани Дмитриенко и группы «Иванушки International». Основная концертная площадка будет организована на эспланаде, перед Театром-Театром. Затем артисты дадут концерты в разных районах города.