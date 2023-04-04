Александр Гусев: УГМК не определилась с проектом для разработки медно-никелевых месторождений в Воронежской области

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) пока не представила руководству Воронежской области итоговый проект отработки Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений в регионе. Об этом вчера заявил губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы журналистов в ходе совещания по подготовке заседания президиума Госсовета о развитии промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Никакой работы в этом направлении не ведется. Те озвученные технологии, которые были предложены УГМК, достаточно затратны. Компания, как я понимаю, находится в таком экономическом, технологическом поиске. Когда придут с какими-то предложениями, будем обсуждать. Но для нас это не является приоритетом»,- пояснил господин Гусев.

В декабре прошлого года стало известно, что Роснедра еще на два года продлили Медногорскому медно-серному комбинату (ММСК) сроки всех работ по лицензии на добычу руды медно-никелевых месторождений в Воронежской области. Для этого являющаяся лицензиатом месторождений «дочка» УГМК воспользовалась положениями принятого после начала СВО правительством РФ постановления «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах». Эксперты тогда предположили, что компания «тянет время», и говорить о полном завершении проекта по-прежнему преждевременно.

В конце 2020 года Александр Гусев уже заявлял, что в ближайшие годы регион не ожидает активности на месторождениях в Новохоперском районе. «Мы не общались с компанией около пары лет. Но проектирование ГОКа, насколько мне известно, не ведется. Первый вариант технических и экономических расчетов этого проекта показал, что он убыточен. Закрытый способ отработки экономически не очень выгоден. Будет ли в ближайшие годы активность на участке разработки — не уверен, не будет. Запасов, которые есть на территории России, я так понимаю, для закрытия потребностей отечественных пока достаточно»,— пояснил тогда губернатор, отметив, что УГМК ежегодно выделяет на соцсферу Новохоперского района около 40 млн руб.

Вскоре в ООО «ММСК» заявили «Ъ-Черноземье», что главу региона могли «не совсем верно информировать». «Санкции принесли определенные сложности для компании», но геологоразведочные работы в Новохоперском районе завершены, месторождения внесены в федеральный реестр, а работы по проектированию ГОКа ведутся, заверяли в ММСК.

Лицензии на пользование недрами на Еланском и Елкинском участках недр были выданы ММСК в 2012 году по результатам конкурса, на котором компания боролась за право разработки с «Норникелем». В 2017 году запасы оценивались в 502,3 тыс. т никеля по Еланскому месторождению и 126 тыс. т по Елкинскому. Общая площадь Еланского месторождения составляет 28,9 кв. км, Елкинского — 8,6 кв. км. Несколько лет назад разработка месторождения оценивалась в 70 млрд руб.

Владимир Зоркий