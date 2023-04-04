Пассажиропоток на ЮУЖД в январе-марте вырос на 26%

В январе-марте со станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) отправились 1,9 млн пассажиров. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в ЮУЖД. В дальнем следовании пассажиропоток вырос на 69%, до 181 тыс. пассажиров, в пригородном — на 14%.

Пассажирооборот на ЮУЖД в первом квартале увеличился по сравнению с прошлым годом на 40,5% и составил 556 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении показатель вырос на 31%, до 119 млн пасс-км, в дальнем следовании — на 43,4%.

В марте со станций ЮУЖД отправили 677 тыс. пассажиров, что на 25,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Пассажирооборот за этот период вырос на 35,1% и достиг 184 млн пасс-км.