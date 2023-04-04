В Крыму отремонтируют 21 объект культуры, поврежденный при подтоплениях в 2021 году

В Крыму заключили контракты на проектирование и ремонт 21 объекта культурного наследия, поврежденных при подтоплениях в 2021 году. На эти цели правительство РФ выделяло 81,9 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра культуры Крыма Анну Килеса.

Распоряжение о выделении средств региону из резервного фонда правительства было подписано 3 ноября 2022 года. За эти деньги заключили контракты по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта на пяти объектах культуры и разработке научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на 16 объектах культуры Крыма.

По словам Анны Килеса, восстановительные работы на объектах начнутся после получения положительных заключений экспертизы. В число восстанавливаемых объектов входят мемориальный комплекс «Аджимушкай» и архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» в Керчи, а также музей «Поляна сказок» в Ялте.

Летом 2021 года Крым пострадал от сильных дождей. В июне стихия больше всего затронула Керчь и Ялту, в июле — Бахчисарайский район, в середине августа сильные ливни обрушились на села Ленинского района и Керчь.

Татьяна Ручкина

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