Дело по факту гибели ребенка, провалившегося под лед, возбудили в Новосибирской области

Следственный комитет СУ СКР по Новосибирской области устанавливает обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика. Тело несовершеннолетнего обнаружено в реке Оёш в Колыванском районе.

По предварительным данным, ребенок провалился под лед и не смог выбраться. По факту гибели мальчика следователи возбудили уголовно дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы накануне днем, со слов родителей, мальчик ушел гулять, однако в назначенное время не вернулся.

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Лолита Белова