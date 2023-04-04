Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в Удмуртии выросли на 11,9%

В Удмуртии в первом квартале 2023 года продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 11,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, средняя стоимость таких автомобилей увеличилась на 8,8% и достигла 990 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Так, рейтинг самых продаваемых брендов кроссоверов и внедорожников в регионе возглавил ВАЗ (LADA), на долю которого пришлось 14,9% продаж. В топ наиболее востребованных также вошли Chevrolet — 9,9%, Hyundai — 7,6%, Nissan и Volkswagen — 6,6%.

Вместе с тем на рынке автомобилей сегмента SUV с пробегом наиболее востребованным оказался автомобиль ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) с долей в 10,9% в регионе. В число самых популярных моделей вошли Chevrolet Niva — 9,2%, Volkswagen Tiguan — 4,3%, Renault Duster — 3,5%, Kia Sportage — 3,2%.