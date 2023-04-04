Черногория исключила передачу Украине замороженных в стране активов россиян

Власти Черногории не станут передавать Украине активы россиян, замороженные на территории страны. Об этом заявил глава комитета по безопасности и обороне Скупщины (парламента) Черногории Милан Кнежевич.
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«Это противоречит Конституции, черногорским законам и нормам ЕС. Такого не произойдет»,— рассказал политик в интервью «Известиям». По его словам, возможность передачи Киеву имущества и денежных средств россиян, заблокированных в Черногории, «полностью исключена».
Кроме того, по его словам, в ближайшее время руководство Черногории рассмотрит вопрос о законности заморозки активов граждан России. По словам господина Кнежевича, в стране после начала военной операции на Украине было заморожено 44 объекта недвижимости, которыми владели 34 россиянина.
При этом вводимые Черногорией ограничения касаются только тех граждан РФ (политиков, политтехнологов, бизнесменов и журналистов), которые внесены в санкционные списки Евросоюза, имущество остальных россиян в стране не блокируется и не замораживается.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «В Черногории местами заморозки».