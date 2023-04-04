В Челябинской области продажи кроссоверов с пробегом на «Авито» выросли на 13,5%

В январе-марте продажи подержанных кроссоверов и внедорожников (SUV) на «Авито» в Челябинской области выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на долю сегмента SUV пришлось 20,4% от продаж автомобилей с пробегом в регионе. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена подержанных кроссоверов и внедорожников за квартал увеличилась на 10,5% и достигла 1,05 млн руб. Наиболее востребованной моделью в январе-марте стала Lada 4x4 с долей продаж 8,3% в сегменте и средней ценой 250 тыс. руб. Следом идут Chevrolet Niva (5,9%) и Kia Sportage (5%), которые в среднем стоят 355 тыс. руб. и 1,4 млн руб. соответственно. Также в списке Volkswagen Tiguan (3,6%) и Toyota RAV4 (3,1%).

В целом по России средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом в первом квартале составила 1,3 млн руб. Доля SUV в общем числе продаж автомобилей с пробегом оценивалась в 30,5%.