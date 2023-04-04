Миноритарии СМЗ просят Центробанк защитить их от изъятия акций завода

Миноритарные акционеры АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) обратились в Банк России с просьбой защитить их от возможного изъятия их акций в собственность государства по иску прокуратуры. Об этом сообщает газета «Ведомости». Представитель миноритариев СМЗ, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов подтвердил изданию подлинность направленного в ЦБ обращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мае 2022 года Генпрокуратура РФ добилась в суде истребования в собственность государства контрольного пакета акций СМЗ (более 89%), которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. В августе прошлого года прокурор Пермского края подал в арбитражный суд заявление об истребовании оставшихся акций у миноритарных акционеров. Согласно материалам дела, ответчиками по нему сейчас выступают 484 физических и юридических лица. При этом во время предварительного заседания по рассмотрения заявления в конце января этого года прокуратура заявляла о необходимости его уточнения, поясняя, что дополнительно заявлены требования еще более чем к 1,8 тыс. акционерам предприятия. Рассмотрение дела по существу еще не началось, предварительное заседание отложено на 17 мая.