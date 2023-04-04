В Омске будут судить изготовителя наркотиков, у которого изъяли 20 кг синтетики

На рассмотрение Омского областного суда направлено уголовное дело 44-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотиков и их контрабанде (ст. 228.1 и ст. 229.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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По данным ведомства, в период с октября 2021-го по апрель 2022 года мужчина, который входил в преступную группу, через транспортные компании получал ингредиенты и изготавливал наркотики. После чего он пересылал их в другие регионы России, Казахстан, а также сбывал на территории Омска.

В доме у обвиняемого полицейские изъяли синтетические наркотики общим весом около 20 кг.

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Илья Николаев