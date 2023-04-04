Достройкой крематория займется подрядчик по капремонту домов

Победителем конкурса на достройку пермского крематория признана строительная компания «РусРазвитие». Стоимость контракта составит 472 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», победитель аукциона является подрядчиком по капремонту домов. Эти работы выполняются для регионального фонда капремонта, департамента ЖКХ и краевого минЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что по условиям контракта «РусРазвитие» должно начать работы по завершению крематория в мае этого года, а закончить – к 31 января 2024 года. Подрядчик достроит здания крематория, смонтирует внутренние и наружные инженерные коммуникации и сети, установит кремационное оборудование.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «РусРазвитие» зарегистрировано в Перми в 2018 году, его учредитель – предприниматель Роман Холин, владеющий еще одной строительной фирмой ООО «Базис-Р». Руководит «РусРазвитием» Радик Гизатуллин, учредитель ООО «Астен» (деятельность в сфере архитектуры, инженерных изысканий и др.). В 2021 году «РусРазвитие», насчитывающее в среднем 10 человек персонала, получило 143 млн руб. выручки и 5,1 млн руб. чистой прибыли. Сферой деятельности компании является капремонт общего имущества многоквартирных домов, В 2022 и 2021 годах стоимость контрактов предприятия составляла от 1,4 до 211 млн руб.

Построить крематорий на Восточном кладбище городские власти пытаются почти десять лет. В 2009 году была разработана проектно-сметная документация для строительства крематория. В 2012-м ее скорректировали, запланировав двухэтажное здание с четырьмя печами и большим и малым траурными залами, а также колумбарий емкостью 15 180 мест. В 2013 году пермское ООО «Вектор» начало возводить первую очередь крематория, однако строительство так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В частности, бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%. В ноябре 2022 года глава Перми на прямой линии в соцсети сообщил, что городские власти вновь пытаются найти инвестора для достройки объекта. Однако сделать этого так и не удалось. В итоге принято решение достраивать объект за бюджетные средства.