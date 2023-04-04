В Самаре совершил посадку самолет, столкнувшийся с птицами

В Самарской области устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия в аэропорту Курумоч. Самолет столкнулся с птицами и совершил посадку, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление (МСУТ) на транспорте СК России

По предварительной информации, самолет выполнял рейс из Санкт Петербурга в Самару. При совершении посадки в аэропорту Курумоч 3 апреля в 21:40 (MSK+1) произошло столкновение с птицами. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Центральное МСУТ на транспорте СК России устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

Андрей Сазонов