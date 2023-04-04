В Челябинской области количество вакансий выросло на 30% за год

В марте 2023 года работодатели открыли в Челябинской области на 30% больше вакансий, чем в марте прошлого года. В целом по России рост составил 16%, сообщает рекрутинговая платформа HeadHunter.

Сильнее всего вырос спрос на персонал в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» – на 71% год к году. Кроме того, наиболее заметную динамику показали сферы «Инсталляция и сервис» (+56%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+52%), «Медицина, фармацевтика» (+46%), а также «Бухгалтерия, управленческий учет» (+42%). Самыми востребованными остаются продажники – 36% от общего числа вакансий. На втором месте рабочий персонал – 20%, на третьем – строители – 19%.

По динамике спроса на сотрудников Челябинская область занимает третье место среди регионов Уральского федерального округа. Впереди Курганская (+39%) и Свердловская области (+32%). По доле вакансий Челябинская область на втором месте – открыто 26% от общего количества на Урале. В Свердловской области – 42%. В целом по УрФО динамика роста количества новых предложений составила 30%.