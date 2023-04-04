Ученые прогнозируют сход лавин и перекрытие дорог на Кубани и в Адыгее

В Краснодарском крае и Адыгее существует высокий риск схода лавин и перекрытия ими дорог. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Ученые отмечают, что высокий риск схода лавин, в том числе мокрых, существует также в горных районах Северо-Кавказского федерального округа на высотах более 2 тыс. м. По данным института, снежные массы могут перекрыть участки дорог и повредить объекты инфраструктуры.

Высокая степень лавинной опасности сохраняется и в Мурманской области. Там с начала лавиноопасного периода самопроизвольно сошло 200 лавин.

Татьяна Ручкина

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