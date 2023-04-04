«Пермэнерго» взяло под контроль часть электросетевого комплекса Березников

Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» признан победителем конкурсной процедуры на право заключения договора аренды ряда электросетевых объектов, находящихся в собственности Березников. Как сообщили в пресс-службе «Пермэнерго», в зону обслуживания компании переходят электросетевые объекты в новом микрорайоне «ЕвроХим» и в поселке Николаев Посад. «Пермэнерго» принимает электросетевое хозяйство в составе воздушно-кабельных линий электропередачи 0,4–10 кВ общей протяженностью более 11 км и четырех трансформаторных подстанций суммарной мощностью более 5 МВА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прикамском филиале «Россетей» считают, что консолидация электросетевых активов территориальных сетевых и сторонних организаций под управлением позволит организовать квалифицированное обслуживание принимаемых сетей.

Отметим, в дальнейшем электросетевые объекты муниципалитетов планируется консолидировать в краевой структуре. В декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Изначально планировалось, что электросетевое имущество будет объединено и передано ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов выступали против передачи электросетей ООО. Тогда краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети». Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК.