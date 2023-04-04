Утвержден начальник управления внутренней политики правительства Челябинской области

В должности начальника управления внутренней политики правительства Челябинской области утвержден Евгений Горяев, который до последнего времени исполнял обязанности руководителя ведомства. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

Евгений Горяев исполнял обязанности начальника управления внутренней политик с декабря 2021 года. Ранее он был заместителем руководителя. Предыдущий начальник – Виталий Шиков перешел на работу в избирательную комиссию Челябинской области.