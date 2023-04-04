Фонд защиты дольщиков объявил конкурс на достройку дома в ЖК «Авиатор»

Фонд защиты дольщиков Пермского края объявил конкурс на выполнение работ по завершению строительства многоквартирного дома в ЖК «Авиатор» на ул. Старцева, 143. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в проекте контракта, завершить строительство объекта требуется не позднее 17 месяцев после начала работ. Максимальная стоимость контракта определена в 874,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 20 апреля.

Жилой дом должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году, однако сроки были сорваны, а застройщика признали банкротом. При этом большинство из 340 квартир в строящемся доме уже распроданы.