В Нидерландах в аварии с поездом пострадали 30 человек

Пассажирский поезд врезался в строительное оборудование в провинции Южная Голландия. В результате ранения получили 30 человек, один погиб, сообщает Reuters. По данным агентства, в поезде находилось как минимум 50 пассажиров.

Инцидент произошел в деревне Воорсхотен около 4:00 утра по местному времени (5:00 мск). По информации экстренных служб, некоторым пострадавшим оказали помощь на месте, других доставили в больницу, из них несколько человек серьезно пострадали.

Портал nu.nl уточняет, что передняя часть поезда сошла с рельсов и упала в поле, средняя — завалилась на бок рядом с путями, а в хвостовой части случился пожар. Возгорание уже потушили. Из-за аварии движение поездов на этом участке приостановлено.

Лаура Кеффер