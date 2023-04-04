В Катав-Ивановском районе ликвидировали крупный лесной пожар

В Челябинской области ликвидировали крупный лесной пожар вблизи Юрюзани. Его площадь достигла 24,6 га, сообщает пресс-служба главного управления лесами по региону.

Пожар начался 2 апреля в Катав-Ивановском лесничестве вблизи Юрюзани на площади 0,5 га. Ликвидировать его полностью удалось к 21 часу 3 апреля. В тушении участвовали 16 единиц техники и 66 человек Среди них работники главного управления лесами из Ашинского, Катав-Ивановского районов, Усть-Катава, а также арендатора лесного участка «Катав лесхоз» и силы МЧС.