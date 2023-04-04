В Темрюкском районе в ДТП с автобусом скончался водитель иномарки

Вечером 3 апреля в Темрюкском районе произошла авария, в которой погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло около 20:40 минут на автодороге «Тамань – Волна». 24-летний водитель автомобиля Vortex направлялся в сторону станицы Тамань. При повороте направо он не предоставил преимущество в движении автобусу Hyundai Universe и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи. В его салоне находилось трое детей, они доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. В автобусе пассажиров не было.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram