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обновлено 07:25

Определен подрядчик для завершения строительства крематория

Победителем конкурса на достройку крематория в Перми признано ООО «РусРазвитие». Стоимость контракта составит 472 млн руб. Работы требуется начать в мае 2023 года, сдать объект — к 31 января 2024 года. Подрядчик должен завершить строительство здания, смонтировать внутренние и наружные инженерные коммуникации и сети, установить кремационное оборудование.

В 2013 году пермское ООО «Вектор» начало возводить первую очередь крематория, однако строительство так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В частности, бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.

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