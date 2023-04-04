В сельском поселении Башкирии введен режим ЧС из-за утечки топлива в реку

Глава администрации Федоровского района Башкирии Венер Насретдинов с 3 апреля принял решение о переводе территории Пугачевского сельского поселения в режим чрезвычайной ситуации локального значения до особого распоряжения из-за обнаружения радужной пленки в ручье вблизи села Юрматы, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. В связи с загрязнением реки Уляй нефтепродуктами возле села Юрматы прокуратура Башкирии начала проверку, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии

По предварительным данным, из-за протечки металлического резервуара на территории машинно-тракторной мастерской дизельное топливо, предназначенное для заправки сельхозтехники, попало на почву, а с талыми водами — в реку. Сейчас разлив локализован путем обваловки по периметру территории.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившегося, дана оценка действиям лиц, ответственных за эксплуатацию топливного резервуара», говорится в сообщении.

Влада Шипилова

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