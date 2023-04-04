В Красноярске на девять лет осудили сторонника террористической организации

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Красноярске рассмотрел уголовное дело сторонника запрещенной в России международной террористической организации (МТО). По ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) ему назначили девять лет в колонии строгого режима, сообщили в краевом управлении ФСБ России.

По данным органов госбезопасности, гражданин Узбекистана, который обучался в одном из красноярских вузов, обучал радикальному исламу людей из своего окружений и склонял к выезду за границу для участия в боевых действиях на стороне террористов.

«Проникшись данными идеями, среди сокурсников и прихожан молельных учреждений Красноярск начал оправдывать деятельность МТО и демонстрировать видеоролики боевых действий с участием членов организации», — указывается в релизе УФСБ.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом 2022 года военсуд в Красноярске рассмотрел дело другого сторонника упомянутой террористической организации. Он обвинялся в том, что перевел 7 тыс. руб. на банковский счет, используемый террористами для своего ресурсного обеспечения. По ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ему назначили девять лет в исправительной колонии строгого режима.

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Илья Николаев