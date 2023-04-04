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Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал угрозу Владимира Зеленского начать контрнаступление на полуостров. Ответ он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ. Ждем. Встретим. Похороним», - написал Сергей Аксенов.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская армия готовится к контрнаступлению. Как писали украинские СМИ, президент страны Владимир Зеленский прокомментировал подготовку и заявил, что российские войска уничтожат, если они не уйдут с территорий, которые Украина считает своими. При этом он отметил, что начать контрнаступление пока невозможно из-за нехватки вооружения, поставки которого ожидаются с Запада.

Татьяна Ручкина

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