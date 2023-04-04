Омский «Авангард» выиграл второй матч серии с казанским «Ак Барсом»

«Авангард» сравнял счет в серии с казанским «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина. Омичи на выезде обыграли соперника со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

После второго периода гости вели со счетом 3:0. Шайбы у сибиряков забивали только легионеры. Голы на счету шведа с казахстанским паспортом Виктора Сведберга, американцев Рида Буше и Алекса Броадхерста.

В третьем периоде казанцы отыграли две шайбы. Причем, вторую – за три секунды до конца, когда около двух минут играли в большинстве, сняв голкипера.

После победы «Авангарда» счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующие две игры состоятся в Омске 5 и 7 апреля.

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Валерий Лавский