Бывший гендиректор Третьяковки Трегулова вошла в совет фонда «Общество содействия искусству»

Бывший руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова стала членом фонда «Общество содействия искусству». Искусствовед будет принимать участие в поддержке художественных учебных заведений и талантливых художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я, безусловно, рада присоединиться к команде ОСИ»,— говорится в заявлении госпожи Трегуловой, которое приводит пресс-служба фонда (цитата по ТАСС). Искусствовед считает, что «синергетический эффект от объединения искусства и образования позволит поступательно менять к лучшему качество жизни современного общества».

Зельфира Трегулова занимала пост гендиректора Третьяковки с 2015 года. Ее отправили в отставку в феврале 2023 года. Официальное основание — истечение срока контракта, который последний раз продлевался в 2018-м. Новым директором стала Елена Проничева — выпускница МГИМО, бывший исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности (2013–2020) и директор Политехнического музея (с декабря 2020-го).

Подробнее — в материале «Ъ» «Достоятельный вопрос».

Леонид Уварчев