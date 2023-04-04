Депутату не стыдно показать

Несмотря на то, что Госдума освободила себя от обязанности публиковать сведения о доходах депутатов, некоторые парламентарии от Татарстана готовы раскрыть суммы своих заработков в частном порядке. Первым это сделал член «Единой России» Олег Морозов, который в соцсетях сообщил, что за 2022 год стал вдвое богаче, получив более 12 млн руб. «Я открыто декларирую доходы уже 20 лет и не вижу причин их скрывать»,— пояснил депутат. По мнению экспертов, если свои доходы опубликуют и другие депутаты, то у избирателей могут возникнуть вопросы к тем, кто не станет раскрывать эти сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов опубликовал сведения о доходах на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Как и обещал, выкладываю в публичный доступ декларацию о моих доходах за 2022 год. С этого года закон не обязывает депутатов это делать. Но я открыто декларирую доходы уже 20 лет и не вижу причин их скрывать»,— сообщил парламентарий.

Господин Морозов указал, что всего заработал 12,1 млн руб., что почти вдвое больше, чем в 2021 году (тогда депутат получил 6,6 млн руб.). Парламентарий пояснил, что его «доходы складываются из зарплаты по основному месту работы» (Олег Морозов возглавляет в Госдуме комитет по контролю), а также зарплаты профессора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доходов от вкладов в банках и ценных бумаг, страховой пенсии. Кроме того, в прошлом году депутат продал автомобиль Ford Explorer. «За этот же период около 2 млн руб. было потрачено мною на благотворительность: перечисления для наших военнослужащих в зоне СВО и помощи их семьям, именные стипендии студентам двух вузов, подписные кампании на районные и городские газеты для ветеранов, приобретение оборудования для школ и детских садов»,— отчитался господин Морозов.

В собственности Олега Морозова, как и прежде, находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (2 тыс. кв. м), жилой дом (347,7 кв. м) и квартира (128,6 кв. м). Доходы супруги депутат раскрывать не стал, хотя в прежние годы это также было обязательным.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время спецоперации РФ на Украине. А в этом году Госдума приняла изменения в федеральный закон, согласно которым информация о доходах депутатов всех уровней (включая оплачиваемых) публикуется на сайтах парламентов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных. Член Совета федерации Александр Башкин указывал, что такая мера позволит предотвратить попадание деклараций в руки «недругов».

В 2021 году 15 представителей Татарстана в Госдуме и два сенатора в Совете федерации вместе с женами заработали 1,3 млрд руб. Основную часть этой суммы получил член «Единой России» Руслан Гаджиев, который вместе с супругой задекларировал более 843 млн руб. (до осени 2021 года господин Гаджиев занимал должность заместителя генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий). Единоросс Азат Ягафаров, который до этого возглавлял представительство «Татнефти» в Москве, задекларировал 53,8 млн руб. Альфия Когогина — 33,2 млн руб., но общий доход ее семьи превысил 207 млн руб. (супруг депутата — гендиректор КамАЗа Сергей Когогин).

Кроме господина Морозова, другие депутаты от Татарстана свои доходы пока не раскрывали. Однако опрошенные „Ъ“ парламентарии не исключили, что могут последовать примеру Олега Морозова. «Я то же самое сделаю, просто пока руки не доходят. Абсолютно нечего скрывать. Это правильное и хорошее решение. Я думаю, так многие депутаты и поступят»,— сказал „Ъ“ депутат «Единой России» Айрат Фаррахов.

Представитель КПРФ в Госдуме Артем Прокофьев сообщил „Ъ“, что решение о публикации сведений о доходов коммунистов сегодня примет фракция. «Насколько мне известно, все наши депутаты представят публикации. Декларационная кампания завершилась, до 1 апреля все подали декларации»,— отметил он. Господин Прокофьев считает, что размещать такую информацию публично — «это положительный шаг». «К изменениям в законодательстве можно относиться по-разному. Изначально было много вопросов к тому, зачем муниципальным депутатам подавать декларации. Что касается вышестоящих депутатов, то у нашей фракции всегда была позиция, что большая прозрачность — это всегда хорошо»,— пояснил господин Прокофьев.

Казанский политолог Сергей Сергеев отмечает, что «депутат по определению лицо публичное». «Но по факту есть более публичные депутаты, те, кто занимается профессиональной политической деятельностью, и те, кто де-факто занимаются бизнесом. Для публичных депутатов напоминать о себе важно»,— говорит эксперт. Он не исключает, что часть депутатов также опубликует свои декларации. «Но тогда может сложиться некрасивая ситуация, что одни покажут свои доходы, другие — не покажут. Избиратели могут подумать, что у тех, кто не раскрыл, может быть что-то такое, что ни в какие ворота не лезет»,— заключил господин Сергеев.

Кирилл Антонов