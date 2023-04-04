Децентрализация без рекомендации

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Удмуртии на прошлой неделе сменила название, избавившись от первого слова. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова похвалила коллег за проявление инициативы снизу, не дожидаясь рекомендаций сверху, но уточнила, что еще в девяти республиках избиркомы именуются «центральными». Избирательное законодательство не требует единообразия в названиях комиссий субъектов, однако, по мнению госпожи Памфиловой, Центризбирком в стране может быть только один. Как выяснил „Ъ“, в процессе переименования уже находится избирком Карелии, прорабатывается этот вопрос и в Чувашии, а вот в Северной Осетии и Татарстане «децентрализовываться» по своей инициативе точно не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Вопрос о названии республиканских комиссий Элла Памфилова подняла на заседании ЦИКа 29 марта. «Это важно в общем-то, что в России должна быть одна Центральная избирательная комиссия»,— отметила председатель ЦИКа. Она особо подчеркнула, что в случае с Удмуртией это была инициатива снизу — без каких-либо «просьб или рекомендаций, предложений сверху».

Переименование ничуть не умаляет значимости и статуса избиркомов, это «просто упорядочивает процесс», заверила госпожа Памфилова.

По ее словам, в России остается еще девять комиссий, сохранивших в названии слово «центральная». Как выяснил „Ъ“, это республиканские избиркомы Адыгеи, Башкирии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Татарстана, Чувашии и Якутии.

В Удмуртии избирком получил новое название 27 марта после вступления в силу регионального закона «Об Избирательной комиссии Удмуртской Республики». Как отмечается в сообщении на сайте комиссии, это не первое в истории переименование избиркома: в 1995 году он уже переставал быть «центральным», но в начале 2000-х снова вернулся к прежнему названию.

О планах избавиться от слова «центральная» заявлял в декабре 2022 года глава избиркома Карелии Алексей Бахилин. На заседании ЦИК РФ он говорил, что разработка соответствующего законопроекта находится в завершающей стадии, а само решение объяснил тем, что «в условиях, когда избирательная система сформировалась как единая вертикаль избирательных органов, во главе системы должна находиться одна Центральная избирательная комиссия». Согласно базе данных заксобрания Карелии, соответствующий законопроект в начале февраля внесен в республиканский парламент, но пока не рассмотрен.

Из оставшихся восьми республик, как выяснил „Ъ“, обсуждение возможного переименования ведется только в ЦИК Чувашии.

«Вопрос переименования Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики в „Избирательную комиссию Чувашской Республики“ в данное время изучается»,— заявили „Ъ“ в избиркоме. В Башкирии и Мордовии этот вопрос не обсуждается, однако в мордовском ЦИКе „Ъ“ уточнили, что, если задача по переименованию будет поставлена «централизовано из ЦИКа РФ», они ее обязательно выполнят. В управлении внутренней политики Северной Осетии „Ъ“ сообщили, что речи об изменении названия республиканского ЦИКа не идет, так как там это считают нецелесообразным. Комментарии избиркомов Адыгеи, Марий Эл и Якутии „Ъ“ оперативно получить не удалось.

Наконец, в пресс-службе ЦИК Татарстана „Ъ“ заявили, что наименование комиссии «носит исторический характер и полностью соответствует требованию федерального законодательства», а его изменение приведет к снижению статуса избиркома среди госорганов и авторитета перед избирателями. «Любое переименование связано с внесением изменений в большое количество законодательных и подзаконных актов, со значительными материальными затратами и информационными издержками»,— подчеркнули в республиканском ЦИКе.

Напомним, что Татарстан до недавнего времени оставался последним регионом РФ, который не отказался от названия «президент» для высшего должного лица республики. Закон, запрещающий именовать глав субъектов президентами, был принят еще в 2010 году, а региональные законы должны были быть приведены в соответствие с ним до 1 января 2015 года. Однако Татарстан не стал менять свою конституцию, и его нынешний руководитель Рустам Минниханов еще дважды переизбирался президентом. В конце 2021 года Госдума приняла новый закон о публичной власти в регионах, в котором запрет на президентов был продублирован. Татарстан и после этого пытался отстоять это наименование, но в итоге внес в конституцию нужные изменения.

В 2010 году был принят закон, запретивший использовать в наименованиях региональных парламентов названия федеральных законодательных органов. Инициатива была внесена Астраханской областью, где заксобрание на тот момент называлось Государственной думой (после принятия закона она стала просто «думой»). Своя Госдума была и в Томской области, где в итоге сменили название на «законодательную думу».

Что же касается наименований региональных избиркомов, то законодательство не обязывает приводить их к единообразию: в базовом законе «Об основных гарантиях избирательных прав» используется термин «Избирательная комиссия субъекта РФ».

Тему переименования избиркомов и исключения из их названий слова «центральная» поднял в декабре прошлого года зампред ЦИКа Николай Булаев на одном из заседаний комиссии. Член ЦИКа Борис Эбзеев тогда напомнил, что данный вопрос «подвис» с 2011 года, но сейчас «сдвинулся с мертвой точки».

Елена Рожкова, корсеть „Ъ“