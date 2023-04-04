Что Минпромторг считает «слабыми сторонами» фармотрасли

Несмотря на прогресс в развитии российской фармацевтической отрасли с 2010 года благодаря реализации стратегии «Фарма-2020», по мнению Минпромторга, у сферы фармацевтики все еще есть несколько «слабых сторон». В их числе, по мнению ведомства, отсутствие методики расчета потребностей системы здравоохранения в препаратах, критическая зависимость от импорта сырья, ингредиентов и средств производства, недостаточная гармонизация регулирования в сфере разработки и регистрации лекарств с крупными фармацевтическими рынками, наличие административных барьеров при проведении клинических исследований и регистрации препаратов на зарубежных рынках.

Также осложняют развитие российской фармацевтики сравнительно небольшие размеры российских фармацевтических компаний и, как следствие, отсутствие эффекта масштаба, что обуславливает необходимость создания общей инфраструктуры, отсутствие экосистемы по разработке и коммерциализации инновационных препаратов, в том числе неразвитость венчурного и фондового рынков, относительная пассивность фармацевтического бизнеса в сфере поддержки и внедрения инновационных российских разработок для собственных продуктовых портфелей, существенная приверженность к партнерству с зарубежными производителями и несовершенство правоприменительной практики в области патентования лекарств.

Анастасия Мануйлова