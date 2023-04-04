Что еще смущает в УК бизнес

Член генсовета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева полагает, что законопроект пока не в полной мере приблизился к решению системных проблем правоприменительной практики. «Важно оценить степень общественной опасности преступления для установления порога, который позволит квалифицировать деяние с аналогичной степенью общественной опасности с учетом инфляции»,— предупреждает она. В частности, повышение порогов по налоговым составам может существенно снизить охранительную и предупредительную функции уголовного права при квалификации налоговых составов.

Одновременно корректировке порогов целесообразно подвергнуть ст. 198 УК РФ, считает госпожа Авдеева. Несмотря на то что статья предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов с физлица, подавляющее число кейсов свидетельствует о привлечении по ней индивидуальных предпринимателей. «То есть в зависимости от выбранной формы ведения бизнеса субъект законодательной инициативы предлагает увеличить разрыв в порогах более чем в десять раз, что не представляется логичным и целесообразным, как и сам пересмотр в таких значительных размерах порогов налоговых преступлений»,— отмечает эксперт.

По ее словам, УК должен изменяться последовательно, логично, с учетом смежных составов, поэтому необходимо в первую очередь сосредоточиться на решении актуальных проблем и вызовов, в частности, обратиться к вопросам пересмотра порогов крупности по ст. 159, ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение или растрата).

В свою очередь, вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин предлагает пересмотреть пороги для составов, предусмотренных ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав», ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), ч. 1 и ч. 2 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица». Кроме того, необходимо установить в ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» размеры крупного и особо крупного ущерба. «Действующая редакция ст. 201 УК РФ, указывая на общественно опасные последствия в виде "существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства", не отвечает критерию определенности уголовного закона и произвольно применяется на практике»,— отмечает Александр Варварин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов напоминает о различных конфигурациях возможного снижения уголовного прессинга на бизнес, предлагаемых как правительством, так и депутатами. Речь идет как о повышении криминализирующих порогов, так и вовсе декриминализации отдельных статей. Что касается ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), то бизнес-омбудсмен предлагал вывести из-под уголовной ответственности картельные сговоры на товарных ранках. По его словам, уголовные санкции избыточны и пресекать картели на товарных рынках необходимо исключительно экономическими санкциями.

Диана Галиева