Экс-прокурора оставили без взятки

Кировский районный суд Саратова признал бывшего прокурора района Андрея Пригарова виновным в мошенничестве при приобретении незаконно возведенного дома. При этом суд не обнаружил события преступления в действиях, по подозрению в которых экс-прокурор и был задержан: ему инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере от руководства ООО «Ритуал». Оправдан был и предполагаемый посредник при передаче взятки Олег Вартанов. В итоге подсудимый Пригаров, для которого обвинение требовало 10 лет колонии, был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Судья отсрочил наказание на два года из-за того, что экс-прокурор в одиночку воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пригаров в окружении адвокатов

Фото: Владимир Барсуков Андрей Пригаров в окружении адвокатов

Фото: Владимир Барсуков

Бывший прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров оправдан по эпизоду о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ), но признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое решение огласил судья Антон Степанов. Другой фигурант дела — предприниматель Олег Вартанов, которому вменяли в вину посредничество в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), полностью оправдан с той же формулировкой: «за отсутствием события преступления».

Таким образом, бывший районный прокурор был признан невиновным по главному из двух эпизодов, представленных в обвинительном заключении,— по эпизоду о взятке. Именно по подозрению в получении особо крупной взятки Андрея Пригарова задержали 31 декабря 2020 года. Несмотря на попытки следствия отправить прокурора в СИЗО, почти все время вплоть до оглашения приговора он провел под домашним ­арестом.

Процесс начался в мае прошлого года и длился почти десять месяцев. До того старший следователь по особо важным делам регионального следственного управления Следственного комитета РФ Станислав Белозерцев более года собирал материалы дела.

Одним из ключевых свидетелей по делу о взятке стал бывший руководитель саратовского МУСПП «Ритуал» Михаил Шулекин. На заседании он подтвердил, что долгое время был близким другом Андрея Пригарова и крестил его сына.

В суде выяснилось, что в ходе предварительного расследования Михаил Шулекин менял показания 14 раз, а накануне первого допроса сам стал фигурантом уголовного дела о незаконном отчуждении земельного участка (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подробности этого дела неизвестны, так как оно было закрыто через две недели после первой беседы Михаила Шулекина со ­следователем.

Видеозапись встречи изуча­лась в суде: там свидетель утверждал, что, будучи директором МУСПП «Ритуал», фактически основал ООО «Ритуал» и ввел в состав учредителей Олега Вартанова, которого назвал доверенным лицом Андрея Пригарова. Господин Вартанов в течение полутора лет якобы забирал половину ежемесячной прибыли «Ритуала», а затем вкладывал деньги в строительство «Дома ритуальных услуг» возле Ешланского кладбища.

Михаил Шулекин уверял, что вторую половину он вкладывал лично, так как якобы фактически распоряжался кассой предприятия. Далее, однако, свидетель стал открещиваться от участия в руководстве ООО, уверяя, что лишь консультировал учредителя, который по совместительству работал в конторе механиком. В новых версиях показаний Михаила Шулекина сумма ежемесячных платежей стала фиксированной: 500 тыс. руб. в месяц.

По версии обвинения, в течение 2019–2020 годов Андрей Пригаров якобы получил от компании и инвестировал в строительство 7,7 млн руб. Долю Олега Вартанова в «Ритуале» оценили в 2,5 млн руб. Таким образом, общая сумма предполагаемой взятки составляла 10,2 млн. руб.

«Мошеннический» эпизод был основан на показаниях потерпевшего Алексея Чугунова. Гособвинение настаивало, что тот передал подсудимому недостроенный дом в Саратове в обмен на помощь в избавлении от уголовного преследования, но получил три с половиной года условно за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Этот же дом весной 2021 года Ленинский районный суд Саратова признал самовольной постройкой и обязал снести. Несмотря на это, эксперт смог оценить стоимость постройки в 1,2 млн руб.

Стороне защиты удалось убедить суд в необходимости новой экспертизы: она уже учла отсутствие документов на строение и понизила стоимость в 26 раз, до 47 тыс. руб. Из показаний свидетелей следовало, что потерпевший возвел дом самовольно и на чужом земельном участке в середине нулевых. В 2010 году Алексей Чугунов якобы занял у соседа Валерия Гвоздева 5 млн руб. и не отдавал в течение нескольких лет. Когда кредитор, как он рассказал суду, отчаялся вернуть деньги, Андрей Пригаров предложил ему выкупить долг за 800 тыс. руб. Расписка также была представлена суду: по версии стороны защиты, именно в счет долга в распоряжение прокурора и перешел самострой.

По этому эпизоду суд приговорил Андрея Пригарова к пяти годам колонии и штрафу в размере 200 тыс. руб.

При этом судья со ссылкой на ст. 82 УК РФ учел наличие у подсудимого ребенка в возрасте до 14 лет и отсрочил наказание до лета 2024 года. Преступное деяние датировано августом 2013 года. Это значит, что, если экс-прокурора не отправят в колонию в течение пяти месяцев, Андрей Пригаров может избежать ­заключения.

После оглашения бывший прокурор сказал журналистам, что будет обжаловать приговор: «С приговором суда я согласен полностью в части моего оправдания в связи с моей непричастностью, в связи с отсутствием события преступления в моих действиях. В остальной части приговор считаю незаконным».

Никита Маркелов