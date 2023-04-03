Конференция по вопросам стратегического развития бокса в Краснодарском крае состоялась в Анапе

1 апреля состоялась краевая конференция, посвященная развитию бокса в Краснодарском крае

Организатором мероприятия стала Краснодарская краевая федерация бокса. Речь шла о стратегических планах по дальнейшей популяризации этого вида спорта, строительстве и модернизации инфраструктуры. Краснодарский край - один из ведущих регионов на боксерской карте страны, спортсмены завоевывают победы на международном уровне настойчивостью, талантом и неиссякаемой силой воли. В марте 2023 года в Нью-Дели 18-летняя Анастасия Демурчян из Анапы стала чемпионкой мира по боксу. С 25 марта по 1 апреля прошли соревнования Первенства России по боксу среди юниорок. Спортсменки Федерации бокса Краснодарского края завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали в разных весовых категориях. В соревнованиях участвовали 350 спортсменок из 53 регионов страны.

Участники конференции большое внимание уделили вопросам развития детско-юношеского, женского и студенческого бокса, планам по увеличению количества проводимых на Кубани всероссийских и международных соревнований, цифровизации спорта, в том числе внедрению информационных технологий в управление спортивными объектами и разработке новых цифровых онлайн-сервисов. Конференция стала своеобразной площадкой налаживания информационного обмена боксерского сообщества и развития сотрудничества между региональными федерациями.

Быков Серей Александрович, руководитель Краснодарской краевой федерации бокса: «Сегодня мы обсудили стратегические планы развития бокса в Краснодарском крае. Отрадно, что кроме государства спорт поддерживает и бизнес. Например, благодаря инвестиционному холдингу АВА Групп, как титульному спонсору, есть возможность развития талантливых юных спортсменов, проведения поединков на самом высоком уровне, участия наших бойцов в соревнованиях международного уровня. Все это говорит о том, что бизнес в нашем регионе не только зарабатывает сам, но и вкладывает в развитие региона, спорта, позволяя подрастающему поколению реализовывать свои мечты».

Краснодарская краевая федерация бокса начала свою работу в 2013 году. За годы работы воспитанники федерации завоевали звания чемпионов на российских, международных соревнованиях. 86 спортсменов федерации включены в списки кандидатов в сборные команды РФ. В составе федерации сегодня 285 кандидатов в мастера спорта, 38 мастеров спорта. За 5 лет работы федерации завоевано 232 медали, из которых хотелось бы отметить 2 золотых и 1 серебряную медаль на первенствах и чемпионатах мира, 1 золотую медаль на Европейских играх, 1 золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх, 1 серебряную на Олимпийских играх. . Судейская коллегия представлена 13 судьями всероссийской категории и 59 первой категории.

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