«Инфрагрин» назвал три российских города с наихудшим качеством воздуха по итогам 2022 года

Минусинск Красноярского края занял первое место в рейтинге городов с наихудшим качеством воздуха по итогам 2022 года, следует из графика «Российской экологической платформы» в ежегодном докладе «Инфрагрин», с которым ознакомилось «РИА Новости». Второе и третье места заняли Абакан (Хакасия) и Великий Новгород (Новгородская область), соответственно.

«В 2022 году уровень загрязнения (в Минусинске.— “Ъ”) составил в среднем 121 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки»,— приводит агентство выдержку из доклада. В Абакане в 2022 году в воздухе содержалось «в среднем 73 микрокилограммов газообразного загрязнителя на кубический метр в сутки». В Великом Новгороде — «54 микрокилограммов на кубический метр». Отмечается, что загрязнение воздуха носит сезонный характер.

Согласно российскому законодательству, воздух с концентрацией вредных веществ до 11 микрокилограммов на кубический метр считается чистым, отмечает «РИА Новости».

Согласно другому рейтингу, основанному на индексе экспертов КБ «Стрелка» (оценивает качество воздуха с помощью космического спутника), наиболее загрязненный воздух в 2022 году был в Московской агломерации (индекс TAQI — 62,3), Якутске (52,4) и Новосибирске (42,5). Рейтинг приводят «Ведомости».

Директор Российской экологической платформы Сергей Шахматов связал отличия в рейтингах с разницей методологий. «Исследование из доклада "Инфрагрин" опирается на данные наземной сети, оценивающей содержание мелкодисперсной пыли до 2,5 микрометров. "Стрелка" же исходит из космического мониторинга содержания пяти субстанций, от угарного газа до диоксида серы»,— пояснил господин Шахматов.

Мария Федотова