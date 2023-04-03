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Коммерсантъ FM
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ЦБ предложил ограничить вложения активов ПИФов в иностранные бумаги недружественных стран

Для минимизации рисков возможной блокировки со стороны иностранных институтов Банк России предложил ограничить долю активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов, которые можно вложить в иностранные бумаги недружественных стран, 40%. ЦБ представил проект соответствующего указания для обсуждения до 18 апреля.

Регулятор также предлагает отменить требование к минимальной сумме инвестиций в закрытые ПИФы, относящиеся к категории фондов недвижимости. Сейчас это 100 тыс. руб.

«Имущество ПИФ можно будет размещать в российские облигации, которые направлены на финансирование проектов технологического суверенитета и (или) структурной адаптации экономики и не допущены к организованным торгам. Но доля таких ценных бумаг в составе ПИФ не должна превышать 5%»,— предложил Банк России расширить перечень активов для инвестиций.

Мария Федотова

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