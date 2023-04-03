В Адыгее в суд направили дело сотрудника колонии о передаче наркотиков заключенному

В Адыгее уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего сотрудника колонии по факту передачи наркотиков заключенному, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

По данным ведомства, осенью 2022 года подозреваемый получил информацию от заключенного о местонахождении «закладки» с наркотическим веществом. На собственном автомобиле мужчина прибыл в указанное место, забрал наркотики из тайника и отправился в поселок Тлюстенхабль, чтобы передать сверток заключенному. По дороге работника исправительного учреждения остановили полицейские.

«В ходе осмотра автомобиля обвиняемого правоохранительными органами обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом общей массой более 223 граммов, что является крупным размером»,— говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере).

Анастасия Донскова

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