Московский суд Петербурга назначил 2,5 года условно женщине, незаконно обналичившей 1,4 млрд рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Екатерины Мариненко, признанной виновной в незаконном обналичивании 1,4 млрд руб. Свою вину она не признала, ей назначили 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года, сообщили 3 апреля в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, мошенница использовала расчетные счета «технических организаций» для перечисления средств, указывая выдуманные основания. Среди таких «оказание транспортных услуг», «поставка товаров» или «выполнение работ».

Екатерина Мариненко осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Ее преступный доход с 2015 по 2019 годы составил как минимум 49,6 млн руб.

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