Больше семи миллионов рублей выделили в Энгельсе на оборудование для Ледового дворца

Для Ледового дворца в Энгельсе Саратовской области закупят оборудование на семь миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит поставить по адресу улица Садовая, дом 17в хоккейный борт радиусом 8,5 м, четыре калитки для игроков, два комплекта ворот, защитное ограждение, а также различные материалы, крепежи и прочее.

Администрация Энгельсского района готова заплатить подрядчику более 7,16 млн руб. Оборудование должны поставить до 30 июня этого года.

Дарья Васенина