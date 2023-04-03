По протесту прокуратуры Ярославля на «ПАТП-1» отменили приказ о простое

Прокуратура Ярославля опротестовала приказ о простое работников, вынесенный директором АО «ПАТП-1» города Ярославля. Сам приказ отменен. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондукторы в актовом зале

Фото: Светлана Гришина / vk.com Кондукторы в актовом зале

Фото: Светлана Гришина / vk.com

Прокуратура провела проверку условий труда работников предприятия. На основании приказа директора «ПАТП-1» кондукторы и водители были вынуждены проводить рабочий день в актовом зале.

«В ходе проверки дана оценка изданному 31.03.2023 директором предприятия приказа об объявлении простоя, положения которого в части определения рабочего места на этот период (актового зала предприятия) признаны незаконными ввиду необеспечения работодателем надлежащих условий труда. На противоречащий закону правовой акт принесен протест, по результатам рассмотрения которого приказ о простое отменен»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Ранее прокуратура уже выявляла на муниципальном предприятии признаки нарушения трудового законодательства. Это касалось отдельных фактов нарушения сроков выплаты заработной платы, необеспеченности работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

«Проверки также показали наличие у АО "ПАТП № 1 города Ярославля" налоговой задолженности, долгов по выплате страховых (социальных) взносов, по заключенным договорам лизинга. По фактам выявленных нарушений прокуратурой города Ярославля мэру города Ярославля внесено представление, в отношении генерального директора предприятия и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях»,— отметили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле. Подробнее о проблемах «ПАТП-1» в материале «На кондукторов повысилось давление».