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Участвовавший в восстановлении Крымского моста «Воронежстальмост» значительно увеличил прибыль в 2022 году

По итогам 2022 завод металлических мостовых конструкций АО «Воронежстальмост» в семь раз увеличил чистую прибыль — до 713,8 млн руб. В 2021-м она составляла 111,7 млн руб. Об этом сообщается в опубликованной бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка предприятия в 2022 году удвоилась. Она составила 12,4 млрд руб. против 6,6 млрд руб. в 2021-м.

В конце прошлого года АО «Воронежстальмост» занималось изготовлением и доставкой конструкций, необходимых для ремонта поврежденного взрывом Крымского моста в Керченском проливе.

Сергей Калашников

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