Кремль анонсировал поездку Путина в Тулу

4 апреля президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тулу. Он посетит завод «Тулажелдормаш». В тот же день глава государства проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заседании обсудят увеличение поддержки промышленности и снижение рисков технологического отставания. С основными докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин и вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Тулажелдормаш» — одно из ведущих машиностроительных предприятий России, включено в перечень системообразующих.