В Уфе участковый покончил с собой

Вечером 2 апреля в помещении участкового пункта полиции на улице Правды в Уфе было обнаружено тело 37-летнего участкового, старшего лейтенанта Мурфаиза Бикбова. Полицейский покончил с собой.

«МВД по Республике Башкортостан назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной происшествия стал бытовой конфликт»,— сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. У полицейского остались жена и двое детей.

В декабре 2022 года в интервью журналу «Уфа» господин Бикбов говорил, что работает в МВД с 2007 года.

По данным издания Prufy.ru, Мурфаиз Бикбов окончил юридический факультет БашГУ. Старшим участковым уполномоченным в отделе полиции №11 работал с 2016 года. Был участником боевых действий в Чечне.

Булат Баширов, Уфа