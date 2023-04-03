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Уголовное дело экс-главы тамбовского облздрава дошло до суда

В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника управления здравоохранения региона Марионеллы (Марии) Лапочкиной о превышении должностных полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2019 года госпожа Лапочкина дала незаконные указания подчиненным сотрудникам внести недостоверные сведения в медицинскую документацию об отсутствии алкогольного опьянения у участника дорожно-транспортного происшествия. Речь шла о сыне местного бизнесмена Михаила Корнева Кирилла. Тогда он вместе с друзьями разбился во время катания на снегоболотоходе. Мичуринский горсуд и Тамбовской областной суд не приняли во внимание предоставленную следствием экспертизу, которая засвидетельствовала наличие алкоголя в крови водителя: обвинению не удалось доказать, что предметом анализа стала кровь Кирилла Корнева. После этого МВД возбудило дело о подделке остальных анализов, показавших отсутствие алкоголя. Дело о ДТП сейчас пересматривают.

Уголовное дело госпожи Лапочкиной будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу. В прокуратуре Тамбовской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что она не признает вину.

Сергей Толмачев

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