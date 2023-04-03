В Севастополе на скамью подсудимых отправлен лжезастройщик, который обманул дольщиков на 45 млн рублей

Прокуратура города Севастополя направила уголовное дело о хищении денежных средств под предлогом приобретения квартир в строящихся домах. Обвинение предъявлено 43-летнему севастопольцу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, подсудимый организовал преступную схему хищения денежных средств граждан под предлогом участия в строительстве жилья.

Чтобы создать видимость реальной деятельности, он начал строительство на пяти земельных участках, подготовил поэтажные планы многоквартирных домов и эскизные проекты домов, которые намеревался возвести. Помимо этого под видом застройщика он арендовал помещение в Ленинском районе города Севастополя, нанял юристов, риэлторов, специалистов по рекламе. После этого разместил наружную рекламу и рекламу в СМИ и интернете о продаже квартир. С января 2017 по февраль 2021 года обвиняемый привлек 43 покупателя из Севастополя, Астрахани, Краснодара, Казани, Владивостока, Республики Крым, Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей. Он заключал договоры купли-продажи жилых помещений. Ущерб составил свыше 45 млн руб. Однако завершить строительство подсудимый не собирался. Земельные участки, на которых якобы возводились объекты недвижимости, предназначены для садоводства либо индивидуального жилищного строительства, возведение многоквартирных домов на них запрещено.

Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде города Севастополя. На денежные средства, земельные участки, нежилые здания, сооружения и иное имущество обвиняемого на общую сумму почти 25 млн руб. наложен арест.

Олег Исаев

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