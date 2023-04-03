«Престиж и привлекательность агроспециальностей не растет»

В ходе межрегионального онлайн-марафона «Региональный рынок труда — 2023: стратегии в контексте современных вызовов», который провел ИД «Коммерсантъ», прозвучало, что в производстве, включая сельское хозяйство, количество вакансий на Кубани постоянно растет, а число резюме не меняется. Кадровую ситуацию в аграрной отрасли Краснодарского края «Ъ-Кубань» прокомментировала директор по персоналу ГК «ТД “Сигма”» Анна Бабенко.



Анна Бабенко

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«В России в сельском хозяйстве было занято в 2003 году – 7,2 млн, в 2013 – 6,3 млн, 2021 – 4 млн человек. При этом увеличилось количество посевных площадей, - мы перешли от импорта к позиции лидирующего мирового экспортера продукции растениеводства и животноводства. С 2010 по 2021 годы за счет повышения эффективности труда, изменения агротехнологий и приобретения энергонасыщенной техники численность сотрудников кубанских сельхозпредприятий сократилась с 364,5 тыс. до 224,3 тыс. человек при сохранении посевных площадей и численности поголовья. Количество тракторов сократилось с 18,9 тыс. до 15,7 тыс. машин. При этом нагрузка на один трактор в среднем выросла со 147 га до 167,5 га пашни.

Основная причина нехватки персонала в настоящий момент связана с естественной убылью населения. К примеру, с 2011 года в станице Каневской число жителей сократилось на 4,6 тыс. человек. Только за январь 2023 года естественная убыль в Краснодарском крае составила 2,6 тыс. человек. Если такая ситуация сохранится, то к концу года, мы потеряем население, равное крупной кубанской станице.

Другая причина кадрового голода в аграрной отрасли - миграция сельских жителей в города, где больше возможностей для обучения, лечения, досуга и лучше бытовые условия. Мы видим, что краевые власти работают над решением проблемы. По краевой программе “Современный облик сельских территорий” на 2023 год заложено 312 млн руб. При этом охватывается всего лишь семь территорий, а населенных пунктов, где расположены производственные площадки, на Кубани значительно больше.

При том, что отрасль перешла к цифровизации, к инновационным технологиям, значительно увеличились зарплаты, престиж и привлекательность агроспециальностей не растет. Один из вузов на Кубани выпустил в прошлом году лишь трех технологов по работе с сахарной свеклой.

У сегодняшнего соискателя высокий запрос на комфорт. В ожидания не входит работа под открытым небом, с животными, с необходимостью строить работу в зависимости от погодных условий. Кандидаты ищут удобный график, желательно “удаленку”, близость к дому. К тому же, с каждым годом становится все больше людей, которые не хотят постоянных трудовых отношений. Они склоняются к разного рода подработкам, чтобы трудиться, когда им удобно и сколько хочется.

Аграрные компании активно работают по всем направлениям – привлекают молодежь и работают с учебными заведениями, регулярно обучают собственный персонал, обеспечивают достойный уровень заработной платы, реализуют проекты, направленные на сохранение здоровья сотрудников, участвуют в благоустройстве территорий кубанских станиц, компенсируют найм жилья и проценты по ипотеке тем, кто переезжает в сельскую местность.

Развитие сельского хозяйства, сохранение продовольственной безопасности страны напрямую связано и будет следствием развития сельских территорий, увеличения доли сельского населения, повышения престижа труда работника села. Предприниматели не в состоянии решить ее в одни руки – это комплексная задача, которую нужно решать сообща на уровне администрация края в тесном сотрудничестве с бизнесом».

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