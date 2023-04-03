Особо крупную взятку оценили в длительные сроки

Уфимский райсуд вынес приговор бывшему начальнику отдела градостроительного контроля администрации Уфы Рустаму Тухватуллину, его экс-заместителю Азату Шаяхметову и кузену господина Тухватуллина Ринату Салихову. Они были признаны виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Рустам Тухватуллин получил самый большой срок — десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уфимский районный суд вчера приговорил 35-летнего бывшего начальника отдела градостроительного контроля администрации Уфы Рустама Тухватуллина к десяти годам лишения свободы, а его 40-летнего экс-заместителя Азата Шаяхметова — к восьми годам. Отбывать наказание они должны в колонии строгого режима. Кроме того, осужденные должны выплатить по 15 млн руб. штрафа, а также им запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение пяти и трех лет соответственно.

Кузена господина Тухватуллина, 35-летнего Рината Салихова, суд приговорил к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и также назначил штраф в размере 15 млн руб.

Фигуранты дела, в зависимости от степени и роли участия, признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили пресс-службы республиканских прокуратуры и СКР.

По материалам дела, в апреле 2020 года Рустам Тухватуллин через двух других обвиняемых предложил представителю уфимского ООО «Восток-монтаж» за 15 млн руб. выдать разрешение на строительство гостиницы на пересечении бульвара Тюлькина и улицы Нуреева и оказывать общее покровительство при строительстве объекта.

«Для конспирации» Рустам Тухватуллин разработал схему передачи денег: застройщик должен был заключить договор на разработку проектной и рабочей документации, необходимой для получения разрешения на строительство, с проектной компанией, дружественной чиновнику. Под видом оплаты услуг проектировщика «Восток-монтаж» должен был передать сумму взятки.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии уточнили, что директор проектной компании не был в курсе взятки, но после получения первых 5 млн руб. «осознал неправомерность действий» и обратился с заявлением в республиканское УФСБ. В октябре 2020 года во время передачи оставшихся 10 млн руб. один из пособников обвиняемых был задержан.

Рустам Тухватуллин и Азат Шаяхметов не признали вину. Суд по ходатайству следователя отстранил их от исполнения служебных обязанностей на время расследования. Впоследствии они были уволены в связи с утратой доверия.

Ринат Салихов признал вину.

Рустам Тухватуллин был принят на должность в марте 2019 года, когда мэрию Уфы возглавлял Ульфат Мустафин (скончался осенью 2020 года). После увольнения, как сообщал «Ъ-Уфа», господин Тухватуллин пытался через суд признать незаконными увольнение и приказ об увольнении, восстановить его на работе, взыскать с работодателя среднюю зарплату за период вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб., а также аннулировать существующую запись в трудовой книжке и указать, что он ушел из мэрии по собственному желанию. В феврале текущего года судья Октябрьского райсуда Уфы Александр Осипов отказал в удовлетворении иска.

«Сегодня огласили лишь резолютивную часть приговора, — сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Рустама Тухватуллина Игорь Ермолаев. — В чем суд увидел преступные действия Тухватуллина, пока не понятно, так как в суде было достоверно установлено, что Тухватуллин никаких денег не получал и у него денег не нашли. Решение об обжаловании будет им принято после ознакомления с приговором».

Адвокат Рината Салихова Урал Ишбулатов сообщил «Ъ-Уфа», что его подзащитный, скорее всего, будет обжаловать приговор в части назначения штрафа в размере 15 млн руб. С учетом того, что с данный момент Ринат Салихов не работает, это чрезмерно большой штраф, отметил господин Ишбулатов.

Людмила Кобалия, представлявшая в суде интересы Азата Шаяхметова, отказалась от комментариев.

Майя Иванова